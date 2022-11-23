THF Başkanı Kılıç'tan Beden eğitimi öğretmenlerine çağrı!

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, beden eğitimi öğretmenlerine, okullarda takım kurmaları çağrısında bulunarak, "Başarı için bizim harlamaya çalıştığımız bu ateşe onları odun atmaya davet ediyoruz." dedi.



Uğur Kılıç, AA Spor Sohbetleri'nde yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin 2028 ve 2032 olimpiyatlarında Türk bayrağını hentbol branşıyla dalgalandırmak olduğunu söyledi.



Hentbolu ülkenin tabanına yaymak istediklerini anlatan Kılıç, "Onun için okullarda daha sağlıklı var olabilmeyiz. Bu kapsamda antrenörlerimizin eğitimi için çalışmalar yapıyoruz, onlara kaynak ayırmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz 2028 ve 2032 yıllarında olimpiyatlarda bayrağımızı hentbol branşıyla dalgalandırmak. Onun için şimdiden 2006 ve 2008 doğumlu çocuklarımıza yatırımlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.



Hentbolun çok önemli sorunları olduğunu ama çoğunu çözdüklerini aktaran Uğur Kılıç, "Özellikle bir iletişim sorunumuz vardı. Kurumsal iletişim birimimizi kurarak halkla, sporcularla ve dünya federasyonlarıyla iletişim kurmaya başladık. Son bir yılda ülke içinde 80 bin kilometre yol katettik. İletişimde başarılı olduğumuza inanıyorum. Medyada geçen yıla göre 47 kat daha çok görünür olduk. Anadolu Ajansı'nın bunda payı büyük. Sizlere de çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Okullarla ilgili çok büyük hayallerimiz var"



Kılıç, Türkiye'de çok sayıda tesis olduğunu ve bunlardan yararlanmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Tesisler konusunda şanssız ama tesisleşmede güçlü bir ülkeyiz. Mevcut tesislerden daha çok faydalanmayı istiyoruz. Onun için bu yönde projeler üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Okullarla ilgili çok büyük hayallerimiz var. Burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben okullarda en güçlü branşlardan biri olduğumuza inanıyorum. Özellikle hentbol kökenli yönetici müdür, müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızdan ricamdır. Başarı için bizim harlamaya çalıştığımız bu ateşe onları odun atmaya davet ediyorum. Yeni sporcular kazanmak için oralardan takımlar oluşturmalarını istiyorum. Onların hentbola tekrar geri dönmelerini istiyoruz."



Başta kendisi olmak üzere herkesin hentbola çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hentbola uzun yıllardır arkasını dönen hentbol kökenli on binlerce beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Lütfen tekrar dönün ve destek olun. Bizimle birlikte olun, hep beraber mücadele edelim, gücümüze güç katalım. Biz birlik olursak inanıyorum ki hedeflerimizi çok daha çabuk gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Çok çalışmaları halinde olimpiyatlarda yer alabileceklerini belirten Kılıç, "Akıl ve tutku bir arada olursa bunu başarabiliriz. Yapılması gereken tek şey şu. Antrenöründen, sporcusuna, herkes hayatını ve kariyerini hentbola göre planlarsa biz o zaman başarı merdivenlerini onların sağladığı güçle atabiliriz. Yine altını çizmek istiyorum, bunun için okullardaki beden eğitimi öğretmenlerimizin bizim sporcu kaynağımızı beslemeleri lazım. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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