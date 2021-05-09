Teşekkürler Karşıyaka!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında Pınar Karşıyaka ile İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, karşı karşıya geldi.
Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Hereda San Pablo Burgos'un 64-59'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Hereda San Pablo Burgos şampiyon oldu. Karşıyaka, turnuvayı 2. sırada tamamladı.
Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Hereda San Pablo Burgos'un 64-59'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Hereda San Pablo Burgos şampiyon oldu. Karşıyaka, turnuvayı 2. sırada tamamladı.