Teşekkürler Karşıyaka!

Karşıyaka, Rusya'daki 8'li final organizasyonunda 9 Mayıs Pazar günü son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos'la karşılaştı.

Haber; Sporx.com
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Teşekkürler Karşıyaka!
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09 Mayıs 2021 20:59
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında Pınar Karşıyaka ile İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, karşı karşıya geldi.

Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Hereda San Pablo Burgos'un 64-59'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Hereda San Pablo Burgos şampiyon oldu. Karşıyaka, turnuvayı 2. sırada tamamladı.


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