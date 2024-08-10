Temu gümrük vergisi hesaplama: Ne zaman ödenir?

Yurt dışından alışverişlere yönelik 6 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yurt dışından online alışveriş yapan tüketicilerin tepkisine yol açtı. Temu ve benzeri Uzakdoğu menşeli online alışveriş platformlarına karşı bir önlem olarak yapılan yeni düzenleme, bu sebeple "Temu düzenlemesi" olarak anılıyor. Yurt dışı alışverişlere yönelik önemli değişiklikler getiren düzenleme ile yurt dışı alışveriş limitini düşürülürken, satın alınan ülkeye göre ek vergi oranları getirildi. Peki, Temu vergi oranı ne kadar oldu? AliExpress vergi oranı ne kadar oldu? Temu gümrük vergisi değişti mi? Temu alışveriş limiti ne kadar oldu? İşte cevapları…



Temu düzenlemesi neler içeriyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan Temu düzenlemesi, hızlı kargo ile yurt dışından getirilen eşyalar için 30 Euro'luk limit ve ek gümrük vergileri getiriyor. Bu sebeple Temu vergi oranları da doğal olarak değişiyor. Peki, Temu düzenlemesinden neler var? Tume kararları neleri değiştiriyor?



Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş verilen ürünlerde, 30 Euro'yu aşan değere sahip ürünler için yüzde 30 vergi uygulanacak. Bu vergi oranı daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Diğer ülkelerden sipariş verilen ürünlerde ise, 30 avroyu aşan değere sahip ürünler için yüzde 30 yerine yüzde 60 oranında vergi ödenecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki ürünlerde de, yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 oranında ek vergi tahsil edilecek. Temu vergilerini de içeren düzenlemeye ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de 21 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.



Temu vergi oranı ne kadar oldu?

Resmi Gazetede yayımlanan kararlar, yurt dışında faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinden satış yapan Temu, Shein, AliExpress gibi platformlardan verilen siparişlerde vergi oranlarını değiştiriyor. Bu çerçevede Temu vergi oranları da değişti. Peki, Tume alışverişleri bu kararlardan nasıl etkileyecek?



Temu düzenlemesi, diğer platformları da etkiliyor. Gümrük vergisi oranları değişiyor ve yurt dışından yapılan alışverişlerde yeni vergi oranları anlamına geliyor. Vergi uzmanlarının hesaplarına göre şu örnek verilebilir;



Avrupa Birliği (AB) harici bir ülkeden 100 TL'lik alışveriş yapıldığında 85,40 TL ek ödeme yapılacak.

Bu 85,40 TL'nin 60 TL'si gümrük vergisi,

22 TL'si gümrük sunum ücreti,

3,40 TL'si damga vergisi olacak.

Bu rakamlara ek olarak, ürün ÖTV'ye tabi ise yüzde 20 de ek ÖTV ödenecek.

Bu hesaplamaya göre Temu vergi oranları da güncellenecek. Karar yürürlüğe girdiğinde Temu alışveriş limiti ve Temu vergi oranları sipariş alanında görülebilecek. Temu dışındaki platformlardan yapılan yurt dışı alışverişlerde de platformların ödeme sistemlerindeki güncelleme sonrası alışveriş miktarına göre vergi oranı ve ek gümrük vergisi oranları görülebilecek.



Temu düzenlemesi ne anlama geliyor?

Son düzenleme, Tume ve benzeri platformlardan alışveriş yapan bireysel tüketicilerin daha fazla ödeme yapması anlamına geliyor. Özellikle sık sık Temu alışverişleri yapan kişilerin gümrük vergisi muafiyeti zorlaşacak. Bu değişiklikler Temu gibi yurt dışı online alışveriş platformlarında şaşkınlığa yol açarken, tüketiciler de sosyal medyadan karara tepki gösteriyor.



Diğer taraftan, Temu vergi düzenlemesi, Türkiye'de yerleşik olan ve lisans ücreti ödeyerek satış yapan e-ticaret platformları tarafından memnuniyetle karşılandı. E-ticaret uzmanları düzenlemenin haksız rekabeti önleyeceğini belirtiyor. Ayrıca, Temu ve benzeri platformların Türkiye'ye satış yapması ile ortaya çıkan durum, e-ticaret yapan KOBİ'leri riske atmıştı. Düzenleme ile e-ticaret markaları bu riskten büyük oranda kurtulmuş olacak.



Öte yandan, Avrupa Birliği ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke Temu'ya karşı yeni kararlar alıyor. E-ticaret markalarının talepleri üzerine alınan kararlar, doğrudan üreticiden satış yapan, aracısız satış ile daha uygun fiyat verebilen Temu ve benzeri platformların rekabetçi fiyatlarını düzenlemeyi amaçlıyor.



Temu minimum sepet tutarını indirdi

Temu düzenlemesi olarak nitelendirilen kararlar üzerine Ocak 2024'ten bu yana Türkiye'de satış rakamlarını aydan aya artıran Temu'nun nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Temu vergi oranlarının artması ile ortaya çıkan yeni durumda uygun fiyatlı satış yapan platformların rekabetçi iş modelinde değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Online tüketicilerin ek vergi ödeyecek olması ile bu platformlara taleplerin azalacağı; yerel pazarların daha rekabetçi hale geleceği belirtiliyor.



Bununla birlikte Temu, yeni kararlar sonrası Türk alıcıları kaybetmemek için minimum sepet tutarını 2.000 TL'den 670 TL'ye indirdi. Türk tüketiciler, yeni kararlar yürürlüğe girmeden önce Temu sepet tutarı düşünce daha uygun alışveriş yapabilecek. Temu'nun bu hızlı adımı, Türkiye'deki potansiyeli dikkate alarak stratejik bir adım olarak değerlendirildi.



"Bunların Türkiye'deki KOBİ'lere savaş açmasına karşı bu yasayı çıkarmayı öngördük"

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı açıklamada, Temu ve Shein gibi Çinli e-ticaret platformlarının Türkiye'de pazar payının arttığını vurgulamıştı. Gürcan, Temu ve Shein'in yurt dışından satış yaptığını; bu platformlardaki satış artışlarını her gün gözlemlediklerini ifade etmişti. Gürcan, Temu'nun yılbaşında 6 bin 544 adet satış yaptığını; haziran ayında 600 bin, temmuzda ayrıca 612 bin satışı olduğunu kaydetmişti.



E-ticaret yasasındaki değişiklikte Türk şirketleri Çinli e-ticaret devlerine karşı koruyacak önlemlere değinen Gürcan, şöyle demişti; "Temu'nun içindeki pazaryerinde firmaların tamamı Çinli. Bunların Türkiye'deki KOBİ'lere savaş açmasına karşı bu yasayı çıkarmayı öngördük. Çinli firmaların Türkiye piyasasında indirimli ve promosyonlu satışları var. Türkiye'deki firmaların da yurt dışı satışlarıyla ihracatı artırarak bu satışlarını geliştirmesini arzu ediyoruz"



Temu nedir?

Temu'nun merkezi ABD'de olsa da Çin menşeli bir e-ticaret platformudur. Kusursuz ve ucuz alışveriş deneyimi sunmak amacıyla piyasaya sürülen Temu, yenilikçi e-ticaret platformu olarak nitelendiriliyor. Doğrudan tüketiciye (D2C) iş modeli ile birçok ülkede popüler hale gelen Temu alışverişte geleneksel aracıları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılara rekabetçi fiyatlar sunabiliyor.



Geniş ürün yelpazesi ve kapsamlı ürün kategorileri ile elektronikten modaya, ev eşyalarından otomotiv araç ve gereçlerine kadar farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünleri sunuyor. Ucuz e-ticaret platformu Temu; Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'da 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Temu Türkiye'de de kullanılabiliyor; ancak platformun Türkiye'de yerleşik bir yapısı bulunmuyor, yurt dışından satış yapıyor.

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