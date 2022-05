Sutopunda Galatasaray kaybetti, seri uzadı!

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçında ENKA, Galatasaray'ı 7-6 yenerek 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.



İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan müsabakada sarı-kırmızılılar Can Caner'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine Atamer Albayrak ve Ege Kahraman ile yanıt veren ENKA, ilk periyodu 2-1 önde tamamladı.



İkinci periyotta daha etkili olan ENKA, sol kanattan goller buldu. ENKA, Emre Gürdenli, Berk Alkan ve Tugay Ergin'in golleriyle farkı açtı. Galatasaray Can Caner ile 1 gol bulurken ilk yarı ENKA'nın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü periyoda iyi başlayan Galatasaray'da Can Caner, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak farkı 2'ye indirdi: 3-5. Kalan bölümde Burtay Akkaya ile bir gol daha bulsa da sarı-kırmızılılar, son periyota 5-4 geride girdi.



Son periyotta ENKA, Emre Gürdenli ile 2, Galatasaray Atakan Destici ve Can Caner ile birer gol buldu. Müsabaka 7-6 ENKA'nın üstünlüğüyle sona erdi.



ENKA, seride durumu 2-1 yaparak şampiyonluk umutlarını sürdürdü.



Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak. ENKA'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 12.30'da başlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ