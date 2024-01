Survivor Sahra Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Survivor Sahra Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sahra Işık kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tandığı bir isim olan Sahra Işık evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SAHRA IŞIK KİMDİR?



Survivor'un sevilen yarışmacılarından biri olan Sahra Işık, 31 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Selanik göçmeni bir aileye mensuptur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Işık, 1.79 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.

Sahra Işık'ın sporculuk kariyeri, voleybol alanında ulusal düzeyde başarılar elde etmesiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Es voleybol takımlarında oynayan Işık, aynı zamanda model, sunucu ve tenis antrenörü olarak da faaliyet göstermektedir.

2013 yılında 'Miss Model Of Turkey' Türkiye 3.'sü olan Sahra Işık, aynı yıl düzenlenen Best Model yarışmasında da 3. olmuş ve ülkemizi Malezya'da temsil etmiştir. Survivor macerasına 2014 yılında Gönüllüler takımında başlayan Işık, 2017 yılında Ünlüler-Gönüllüler formatında yarışmış ve 2024 Survivor All Star'da da mücadele etmektedir.



SAHRA IŞIK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Sahra Işık'ın kişisel hayatı da dikkat çekiyor. 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenen Işık'ın bir çocuğu bulunmaktadır. Ancak, 2022 yılında Sahra Işık, eşine boşanma davası açmıştır.



SAHRA IŞIK SEVGİLİSİ VAR MI?





SAHRA IŞIK INSTAGRAM HESABI



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sahra Işık, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Sahra Işık'ın Instagram hesabı (@sahraisik)'tır.



Survivor Sahra Işık'ın performansı ve kişisel yaşamı, izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Sahra Işık'ın Survivor All Star'daki başarısı ve yarışma süreci, hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir.