Survivor Hilmi Cem gelecek mi? (2024 Hilmi Cem İntepe)

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmanın bu seneki sezonuna yarıştığı dönemde adından son ettirmiş yarışmacılar katılırken Hilmi Cem İntepe'nin katılmaması hayranlarını üzmüştü. Bir projede yer aldığı için katılamadığı da söylenmişti. Murat Ceylan ile dostluğuyla akıllarda yer edinen şampiyon son günlerde peş peşe hamleler yaparak "Hilmi Cem İntepe Survivor'a katılacak" iddialarını güçlendirdi.

İlk hamlesi Surivivor'un resmi sosyal medya hesabını takibe almak oldu. Bu hamle akıllara Survivor'a yedeklerden dahil mi oluyor? sorularını getirdi.

Dün akşam Survivor'da yaşanan kaosa rağmen yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya başaran Hilmi Cem İntepe dün akşam Instagramdan sevgilisiyle havaalanında fotoğrafını paylaşıldı. Bu paylaşım ile "Hilmi Cem İntepe yarışa dahil oluyor." iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı bir kadın ve bir erkek yedek yarışmacının daha dahil olacağını belirtmişti. Bu yarışmacılardan biri Hilmi Cem İntepe'mi olacak? Henüz kesin bir açıklama bulunmamakla beraber resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.