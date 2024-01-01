Survivor Ersin Korkut kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Ersin Korkut evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde Hakkari'de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine teyzesinin oğlu olan Yılmaz Erdoğan'ın yardımıyla adım atmıştır. Hakkâri'de taksi şoförlüğü ve İstanbul'da pizzacıda bulaşıkçılık gibi farklı işlerde çalıştıktan sonra Yılmaz Erdoğan'ın teklifiyle Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışmaya başlamıştır.

2000 yılında BKM'nin birçok biriminde görev almaya başlayan Ersin Korkut, oyunculuğa olan ilgisini keşfettiği bir tiyatro oyununda Yılmaz Erdoğan'ın dikkatini çekmiş ve bu sayede oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında da yer almıştır. Ersin Korkut, oyunculuğundaki ilginç şive kullanımıyla tanınmıştır.





SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programıyla popülerliğini artıran Korkut, ardından 2020'de Survivor 2020 sezonuna katıldı ancak sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildi.

Ersin Korkut, özel hayatını genellikle kameralardan uzak tutmaktadır. Evli olduğu veya çocuğu olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır.



ERSİN KORKUT KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Ersin Korkut, 46 yaşındadır. Aslen Hakkari'lidir ve oyunculuk kariyerine Yılmaz Erdoğan'ın yardımıyla başlamıştır.



ERSİN KORKUT INSTAGRAM HESABI



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ersin Korkut, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Ersin Korkut'in Instagram hesabı (@ersinnkorkut)'tur.

