O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 16 11 3 2 29 13 16 36 2.FENERBAHÇE 16 11 2 3 42 17 25 35 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 9 4 3 25 17 8 31 4.ADANA DEMİRSPOR 16 8 6 2 32 16 16 30 5.TRABZONSPOR 16 8 5 3 25 20 5 29 6.BEŞİKTAŞ 15 7 5 3 28 19 9 26 7.ARABAM.COM KONYASPOR 16 6 8 2 20 13 7 26 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 16 7 2 7 23 22 1 23 9.CORENDON ALANYASPOR 17 5 6 6 25 31 -6 21 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 5 4 7 33 32 1 19 11.BITEXEN GİRESUNSPOR 16 5 4 7 16 25 -9 19 12.GAZİANTEP FK 16 4 6 6 22 23 -1 18 13.KASIMPAŞA 16 5 3 8 17 27 -10 18 14.MKE ANKARAGÜCÜ 16 4 4 8 20 25 -5 16 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 5 1 9 20 27 -7 16 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 4 4 8 15 29 -14 16 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 3 6 8 18 24 -6 15 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 16 2 5 9 20 30 -10 11 19.İSTANBULSPOR 16 3 2 11 15 35 -20 11

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı.Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-016.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)