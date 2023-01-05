Süper Lig'de son puan durumu, fikstür!

Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de son puan durumu, fikstür!
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05 Ocak 2023 23:17
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4

Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Puan durumu

Ligde 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 16 11 3 2 29 13 16 36
2.FENERBAHÇE 16 11 2 3 42 17 25 35
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 9 4 3 25 17 8 31
4.ADANA DEMİRSPOR 16 8 6 2 32 16 16 30
5.TRABZONSPOR 16 8 5 3 25 20 5 29
6.BEŞİKTAŞ 15 7 5 3 28 19 9 26
7.ARABAM.COM KONYASPOR 16 6 8 2 20 13 7 26
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 16 7 2 7 23 22 1 23
9.CORENDON ALANYASPOR 17 5 6 6 25 31 -6 21
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 5 4 7 33 32 1 19
11.BITEXEN GİRESUNSPOR 16 5 4 7 16 25 -9 19
12.GAZİANTEP FK 16 4 6 6 22 23 -1 18
13.KASIMPAŞA 16 5 3 8 17 27 -10 18
14.MKE ANKARAGÜCÜ 16 4 4 8 20 25 -5 16
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 5 1 9 20 27 -7 16
16.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 4 4 8 15 29 -14 16
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 3 6 8 18 24 -6 15
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 16 2 5 9 20 30 -10 11
19.İSTANBULSPOR 16 3 2 11 15 35 -20 11

18. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

7 Ocak Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

 

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