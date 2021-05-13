Süper Lig'de son hafta programı değişti!

TFF, Süper Lig'in 42. haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20:30'da, diğer 6 maçın da 18:00'de başlayacağını açıkladı
İşte güncellenen 42. hafta programı:
18.00
Ankaragücü - Alanyaspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Rizespor - Başakşehir
Hatayspor - Gaziantep
Karagümrük - Denizlispor
Antalyaspor - Konyaspor
20.30
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Göztepe - Beşiktaş
Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
İşte güncellenen 42. hafta programı:
18.00
Ankaragücü - Alanyaspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Rizespor - Başakşehir
Hatayspor - Gaziantep
Karagümrük - Denizlispor
Antalyaspor - Konyaspor
20.30
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Göztepe - Beşiktaş
Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray - Yeni Malatyaspor