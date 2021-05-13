Süper Lig'de son hafta programı değişti!

TFF, Süper Lig'in 42. haftasındaki şampiyonluk ve küme düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20:30'da, diğer 6 maçın da 18:00'da başlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de son hafta programı değişti!
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13 Mayıs 2021 13:31
TFF, Süper Lig'in 42. haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20:30'da, diğer 6 maçın da 18:00'de başlayacağını açıkladı

İşte güncellenen 42. hafta programı:

18.00

Ankaragücü - Alanyaspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Rizespor - Başakşehir
Hatayspor - Gaziantep
Karagümrük - Denizlispor
Antalyaspor - Konyaspor

20.30

Trabzonspor - Gençlerbirliği
Göztepe - Beşiktaş
Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray - Yeni Malatyaspor



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