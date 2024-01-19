Süper Lig'de flaş ayrılık!

Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı.
İstanbulspor, Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hakan Yakın'ın yerine takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın getirileceği öne sürüldü.
Sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 16 Ekim'de takımın başına Hakan Yakın'ı getirmişti.
Yakın, İstanbul temsilcisinde 14 maça çıktı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.
İstanbulspor, Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hakan Yakın'ın yerine takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın getirileceği öne sürüldü.
Sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 16 Ekim'de takımın başına Hakan Yakın'ı getirmişti.
Yakın, İstanbul temsilcisinde 14 maça çıktı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.