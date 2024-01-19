Süper Lig'de flaş ayrılık!

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig'de flaş ayrılık!
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19 Ocak 2024 15:08
Son güncelleme 19 Ocak 2024 15:13
Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı.

İstanbulspor, Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hakan Yakın'ın yerine takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın getirileceği öne sürüldü.

Sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 16 Ekim'de takımın başına Hakan Yakın'ı getirmişti.

Yakın, İstanbul temsilcisinde 14 maça çıktı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.

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