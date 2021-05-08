Süper Lig'de 10 maç CANLI burada

Süper Lig'de 20:30'da başlayan 40. hafta heyecanı devam ediyor.
Şampiyonluğu ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda heyecan nefes kesiyor.
CANLI SKORLAR
GALATASARAY 2-1 BEŞİKTAŞ
ANKARAGÜCÜ 1-1 FENERBAHÇE
TRABZONSPOR 2-1 ANTALYASPOR
SİVASSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR
KAYSERSİPOR 0-0 GAZİANTEP FK
KARAGÜMRÜK 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ
GÖZTEPE 0-1 KONYASPOR
RİZESPOR 0-2 YENİ MALATYASPOR
ERZURUMSPOR 0-1 KASIMPAŞA
HATAYSPOR 1-0 DENİZLİSPOR
Şampiyonluğu ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda heyecan nefes kesiyor.
CANLI SKORLAR
GALATASARAY 2-1 BEŞİKTAŞ
ANKARAGÜCÜ 1-1 FENERBAHÇE
TRABZONSPOR 2-1 ANTALYASPOR
SİVASSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR
KAYSERSİPOR 0-0 GAZİANTEP FK
KARAGÜMRÜK 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ
GÖZTEPE 0-1 KONYASPOR
RİZESPOR 0-2 YENİ MALATYASPOR
ERZURUMSPOR 0-1 KASIMPAŞA
HATAYSPOR 1-0 DENİZLİSPOR