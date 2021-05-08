Süper Lig'de 10 maç CANLI burada

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Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 10 maç CANLI burada
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08 Mayıs 2021 20:49
Süper Lig'de 20:30'da başlayan 40. hafta heyecanı devam ediyor.

Şampiyonluğu ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda heyecan nefes kesiyor.

CANLI SKORLAR 

GALATASARAY 2-1 BEŞİKTAŞ

ANKARAGÜCÜ 1-1 FENERBAHÇE

TRABZONSPOR 2-1 ANTALYASPOR

SİVASSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

KAYSERSİPOR 0-0 GAZİANTEP FK

KARAGÜMRÜK 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ

GÖZTEPE 0-1 KONYASPOR

RİZESPOR 0-2 YENİ MALATYASPOR

ERZURUMSPOR 0-1 KASIMPAŞA

HATAYSPOR 1-0 DENİZLİSPOR



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