Süper Kupa finali ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Süper Kupa final maçı için geri sayım sürerken sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelmişti. Süper Kupa maçının tarihi ile ilgili soru işaretleri TFF tarafından giderildi. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nisan ayında gerçekleşecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."



ÖNE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'nin talepte bulunduğunu belirtmişti.



Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının 6 Nisan'a kaydırıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Büyükekşi, Fenerbahçe'nin kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak başvuruda bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldi, değerlendiriyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: