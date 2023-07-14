Suns sahibi Ishbia'nın temel hedefi: "Her şeyde kazanmak!"

Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, takımın temel hedefinin "her şeyde kazanmak" olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns sahibi Ishbia'nın temel hedefi: 'Her şeyde kazanmak!'
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14 Temmuz 2023 11:57
Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, takımın temel hedefinin "her şeyde kazanmak" olduğunu açıkladı.

Takımın yönetimini yakın zamanda devraldığından beri bazı güçlü hamlelere imza atmış olan Isbhia, ekibin temel hedefini ESPN ile yaptığı bir video konferans görüşmesinde şu şekilde dile getirdi:

"Yaptığımız her şeyde kazanan taraf olacağız. Ortalama olmakla bir şey başarılabileceğine inanmıyorum. Ben öyle biri değilim."

Suns'ın sahibi geride bıraktığımız sezon içinde ilk önce Kevin Durant için takas yapmış ve bu hamle playofflarda başarıya dönüşmüş olmasa da, sonrasında Chris Paul'u takas ederek ve takımın başantrenörünü değiştirerek niyetini açıkça belli etmişti.

Bunun dışında bu yaz Bradley Beal'ı da kadroya katmayı başaran Ishbia, bu sayede Suns'ı birçok analist ve takipçinin gözünde ligin en iyi şampiyonluk adayı olarak tepeye yerleştirmeyi başarmış oldu.

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