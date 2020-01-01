Stephen A.: "Kimse Brooklyn Nets'ten mazeret duymak istemiyor!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'e, "kimse gelecek sezon Nets'ten mazeret duymak istemiyor" şeklinde konuştu.



ESPN'in First Take programında Stephen A., Durant'a sert bir mesaj vererek, gelecek yıl yeni ekibi için başarısızlık bahanelerine müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlattı:



"Kevin Durant'in zamanında Golden State'e gitmeye karar verdiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca insanların LeBron'un 'Kral' olduğunu söylemesinden bıktığını da biliyoruz. Yanında birkaç All-Star olsaydı, gösterebileceği etkiyi insanların görmesini istemişti. Açıkçası, bunu yaptı da. Ancak LeBron James, şimdi NBA'deki 17. sezonunda, 35 yaşında, çocuklar arasında koca bir adam ve son şampiyon olarak zirvede oturuyor.



Sen, KD, Kyrie ile, özellikle de Kyrie'nin kariyerinde ilk kez, son şutu kendinden önce kullanabilecek biri olmasıyla ilgili ağzını açmışken... Affedersiniz ama, geri döndüğünüzde sizi göreceğiz. Çünkü Jalen Rose, NBA Finalleri'nde Los Angeles'a karşı Brooklyn'in olacağını söylemişti. Ama bilin bakalım ne var, KD olmadan oraya ulaşamazlar. Hepimiz LeBron'un orada bekleyeceğini tahmin ediyoruz. Doğu Konferansı'nda eğer KD ve Kyrie sağlıklıysa, kimse mazeret duymak istemez."



Durant'ın olağanüstü kariyeri hakkında pek çok anlatı yazılmış olsa da, belki de hiçbiri kendisi ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki dinamikten daha yüksek sesle çıkmamıştı. Durant büyüklüğün peşinde koşarken, James sürekli olarak yolunda sabit kalmıştı.



"İKİSİ DE BİR LeBRON DEĞİL..."



Stephen A., önümüzdeki sezon da böyle olmasını bekliyor:



"Burada bir şeyi netleştirmemiz gerek: KD olmasaydı, Kyrie Irving Brooklyn'de olmazdı. Brooklyn, Kyrie'yi istemiyordu, KD'yi istiyordu. İnşa ettikleri şey, KD'nin hoşuna gitmişti.



Sonuçta ikisi de şampiyon adamlar, ancak şu anda bir LeBron değiller. LeBron onları bekliyor olacak. Ve onların da bu beklentiye cevap vermeleri gerekir. KD'nin hikayesi bu, hala aynı oyuncu olup olmayacağından bağımsız olarak..."



