Spurs'ün başantrenörü Popovich NBA rekorunu egale etti

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, 117-110 kazandıkları Los Angeles Lakers karşılaşmasında 1335'inci normal sezon galibiyetini alarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.



NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Spurs, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı yenerek 4 maç sonra kazandı.



Spurs'ü 1996'dan bu yana çalıştıran Popovich, kariyerinin 1335'inci normal sezon galibiyetini elde ederek Don Nelson'a ait NBA rekoruna ortak oldu.



Ev sahibi Spurs'ü galibiyete, 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 top çalmayla oynayan Dejounte Murray taşıdı. Lakers'ta Talen Horton-Tucker 18, Carmelo Anthony, Russell Westbrook ve Malik Monk 17'şer sayı attı.



