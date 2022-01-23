Sofiane Feghouli, geri döndü

Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkan Galatasaray'da Sofiane Feghouli de geri döndü.Ülkesi Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu, Cezayir'in turnuvaya veda etmesinin adından takıma geri döndü.Feghouli, Trabzonspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda da takıma birlikte çalıştı.