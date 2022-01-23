Sofiane Feghouli, geri döndü

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Sofiane Feghouli, geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sofiane Feghouli, geri döndü
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23 Ocak 2022 11:06
Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkan Galatasaray'da Sofiane Feghouli de geri döndü.

Ülkesi Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu, Cezayir'in turnuvaya veda etmesinin adından takıma geri döndü.

Feghouli, Trabzonspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda da takıma birlikte çalıştı.



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