Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich Albion'ın menajeri Slaven Bilic görevden alındı.Kulübün Çinli sahiplerinin Manchester City'e karşı alınan 1-1 beraberliğe rağmen Bilic'ten memnun olmadığı ve 13 maçta 7 puan ile 19. sıranın kendilerini mutsuz ettiği kaydedildi.West Brom'un Eddie Howe, Sam Allardyce, Nigel Pearson ve Mark Hughes ile görüşme halinde olduğu ve çarşamba gün içerisinde Bilic'i görevden alıp, bu 4 isimden birini getireceği de vurgulandı.Transfer döneminde 50 milyon euro harcayan Slaven Bilic, Manchester City maçı sonrası, "" ifadelerini kullandı.Daha önce Beşiktaş'ta da görev alan Bilic, West Brom'u Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı.