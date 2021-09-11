Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da kampa girdi

12 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a giderek kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da kampa girdi
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11 Eylül 2021 15:41
Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a giderek kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre uçakla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlı takım, kampa girerek maçı beklemeye başladı.

Sivasspor kafilesinde futbolcular Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer alıyor.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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