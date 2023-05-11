Sinan Oğan çekildi mi? Son dakika Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da çekilebileceği iddia edildi. İddialara yanıt veren Oğan ''Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.'' dedi.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyada paylaştığı ifadeleri alıntılayarak, "Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın" dedi.





Oğan, ''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım.'' ifadesini kullandı.

Sinan Oğan çekildi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi? Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan son dakika açıklaması... CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Erzincan'da günde 5 bine yakın kişiyle tokalaştığını söyleyen Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'la son dönemde sıklıkla görüştüklerini belirterek, "Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim. Hiçbir duyum almadım" ifadelerini kullandı.Erzincan'a adım attığımız andan itibaren Erzincan'a renk, heyecan, coşku geldi. Benim çalışma stilim farklıdır. Sabah 06.00'da kalkar gece 11.00'e kadar koşarım. Ortalama 4 bin 200 ile 5 bin 100 kişi ile tokalaşırım. Erzincan'ın her ilçesinde oldum. Ben Erzincan'dan 1 saat daha ayrılmam. Sadece bugün televizyon programı için geldim. Ben bana verilen 1 oyun kıymetini geçmişte, uzun yıllar belediye başkanlığım döneminde, milletvekilliğim döneminde bilirim. Ben siyasi parti ayrımı gözetmem. Bayrağımıza, toprağımıza bağlıysa başımın üstünde yeri var. Erzincan'da bize oy veren yurttaşlarımız pişman olmayacaklar. Oy vermeyenler ise 'Sarıgül adammış, Ufuk Aktaş hocamız adammış' diyecektir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızla sevgi üzerine dünyalar kurduk. Kötüleyen, karalayan kampanya yapmıyoruz. Eksi kalanlar için çözüm önerimizi anlatıyoruz.Altılı Masa'dan sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelir gelmez arkadaşlarımızla toplanıp karar verdik. Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteme geçmesi olmazsa olmazıdır. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Benim hayatım Süleyman Demirel'e mücadeleyle geçti. Ama sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizi kucaklandı, gerçekten baba gibi davrandı. Başkanlık sistemi Türkiye'nin şartlarına uysaydı inanın ki desteklerdik. Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıyacak olan isim de sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kişisel ihtiraslarından arınmış, Türkiye'yi rahatlatabilecek, ötekisi olmayan bir Cumhurbaşkanlığı yapacak diye düşünüyorum.Bu seçim son derece önemli. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi ve sakinleşmesi lazım. Bu işlemeyen sistemden Türkiye'den kurtulması lazım. Ben özellikle son 5-6 ay içerisinde sayın Sinan Oğan'la çok görüşmelerim oldu. Kendisini akademisyen ve devlet adamı olarak çok takdir ederim. Uzun bir süre cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim. İkinci tura oy verecek insanların birinci turda vermesi lazım. Hiçbir duyum almadım, Sinan Bey'le konuşmalarımız esnasında ikimizin de çok iyi bir Atatürk milliyetçisi olarak gördüm. Bu tamamen benim kanaatim. Benim önsezim bir şey bekliyorum.Şu anda seçimi tayin edecek olan inanın ki, kararsızlar. Bu seçim inanın ki bıçak sırtında. Buraya gelmeden önce 4-5 kuruluşun araştırmasına baktım. Sahayı da görüyorum. İlk defa psikolojik üstünlük, sosyal medyadaki üstünlük, halktaki üstünlük sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine. Sayın Kılıçdaroğlu Erzincan'a CHP Genel Başkanı olarak geldi ama ayrılırken 13. Cumhurbaşkanı olarak ayrıldı. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum