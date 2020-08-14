Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Red Bull Leipzig'in karşı karşıya geldiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Diego Simeone karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Nagelsman'ın öğrencilerinin kendilerinden daha iyi oynadığını kabul ettiğini söyleyerek, "İkili mücadelelerde, faul yapmada, maçı iyi okumada bizden iyiydiler. Kendimizi oyunun içinde tutmakta zorlandık. Mümkün olan her şeyi yaptık ve kazanamadık. İstediğimiz gibi oynayamadık, rakibimiz daha iyi olduğu için kazandı" ifadelerini kullandı.



Leipzig'in 33 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın en mutlu insanı benim. Maçın genelinde iyi olan taraf bizdik. Galibiyet golünü atma konusunda şans yanımızdaydı ama biz daha iyi oynadık." sözlerini kullandı.



Nagelsmann ayrıca yarı finalde eşleştikleri PSG ile ilgili ise, "Hızlı savunma yapmalıyoz. Atalanta adam adama oynayarak PSG'yi savunmaya çalıştı. PSG'de çok sayıda yıldız var. Hazırlanmak için fazla zamanımız yok." diye konuştu.



PSG ile Leipzig'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi 18 Ağustos Salı günü Estadio da Luz'da oynanacak.



