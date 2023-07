Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek?

Memurlara seyyanen zam ne zaman verilecek? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? En düşük memur maaşı, yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya yükseltildi. Yaşanan bu gelişme, "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Söz konusu en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte seyyanen zamların ödeneceği tarih...En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Zamlı memur maaş tarihiyle ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Ancak yeni ve zamlı maaşların Temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran ve memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.