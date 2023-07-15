Haber Tarihi: 15 Temmuz 2023 15:48 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 15:48

Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek?

Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek? Memur zammının yasalaşmasıyla birlikte, seyyanen zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olması sonrası, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenmişti. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacakları merak ediyor. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte zamlı memur maaşlarının ödeneceği tarih.

Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek?
Abone Ol
Memurlara seyyanen zam ne zaman verilecek? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? En düşük memur maaşı, yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya yükseltildi. Yaşanan bu gelişme, "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Söz konusu en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte seyyanen zamların ödeneceği tarih...
SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Zamlı memur maaş tarihiyle ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Ancak yeni ve zamlı maaşların Temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.

MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran ve memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.


ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Seyyanen zam
Gündem

Diğer Haberler

Suudi Arabistan'ın yeni hedefi: Romelu Lukaku Dünya Transferler Suudi Arabistan'ın yeni hedefi: Romelu Lukaku
Tekke: 'İşimiz daha kolay değil' İstanbulspor Tekke: "İşimiz daha kolay değil"
Altınordu'da devam kararı alındı Spor Toto 2. Lig Altınordu'da devam kararı alındı
Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor Spor Toto 1. Lig Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor
Antalyaspor Başkanı Gülel: '3-4 transferimiz daha var' Türkiye Transferler Antalyaspor Başkanı Gülel: "3-4 transferimiz daha var"
Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek? Gündem Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek?
İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Gündem İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Lazio'dan 15 milyon euro'luk transfer! Dünya Transferler Lazio'dan 15 milyon euro'luk transfer!
Göztepe transferde gaza bastı Spor Toto 1. Lig Göztepe transferde gaza bastı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Halil Dervişoğlu'ndan transfer kararı; Galatasaray!
2
Fenerbahçe, Becao transferini açıkladı!
3
Ryan Kent'ten asist, Dzeko'dan gol! Fenerbahçe kazandı!
4
Galatasaray'a kötü haber!
5
Arsenal'den rekor transfer, Declan Rice
6
Fenerbahçe, Altay için teklif bekliyor
7
Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea el yaktı!

SON HABERLER

yukarı ok