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Sevilla, 10 kişi kaldıktan sonra geri döndü!

La Liga'da Sevilla, 2-0 geriye düştüğü Eibar maçında 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu 2 golle puanı kurtardı: 2-2

Kaynak: Sporx.com
Sevilla, 10 kişi kaldıktan sonra geri döndü!
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10 Şubat 2019 22:30
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Eibar, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sevilla, 2-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta 88'den sonra bulduğu gollerle Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

Eibar, 22. dakikada Orellana ve 63. dakikada Charles'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken Sevilla'da 84. dakikada Banega, kırmızı kart gördü.

Ancak Sevilla, 88. dakikada Ben Yedder ve 90+2. dakikada Sarabia'nın attığı gollerle 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Sevilla, 37 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Eibar ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.

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