İspanya La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Eibar, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sevilla, 2-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta 88'den sonra bulduğu gollerle Eibar ile 2-2 berabere kaldı.
Eibar, 22. dakikada Orellana ve 63. dakikada Charles'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken Sevilla'da 84. dakikada Banega, kırmızı kart gördü.
Ancak Sevilla, 88. dakikada Ben Yedder ve 90+2. dakikada Sarabia'nın attığı gollerle 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Sevilla, 37 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Eibar ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.
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Eibar, 22. dakikada Orellana ve 63. dakikada Charles'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken Sevilla'da 84. dakikada Banega, kırmızı kart gördü.
Ancak Sevilla, 88. dakikada Ben Yedder ve 90+2. dakikada Sarabia'nın attığı gollerle 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Sevilla, 37 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Eibar ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.
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