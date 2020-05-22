Sergen Yalçın'ın jokeri; Dorukhan Toköz

Son günlerde sıklıkla can sıkıcı gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Yaklaşık sekiz ay evvel Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden çok ciddi biçimde sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklanmıştı. Dorukhan'ın performansının giderek yükseldiği dönemde yaşanan bu sakatlık, Beşiktaş'ın ligdeki gidişatını da menfi yönde etkilemişti.Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelendiği dönemde yıldız oyuncu fizik tedavi çalışmalarına daha çok ağırlık vermenin meyvelerini toplamaya başladı. Yakın zamana kadar kondisyoner eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Dorukhan Toköz, son idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Kulüp doktorlarından gelen rapor da oldukça sevindirici oldu.Başarılı futbolcunun sadece bir haftalık kondisyon depolaması sonrasında 90 dakika forma giyebilecek seviyede olduğu bildirildi. Ayrıca Dorukhan son çalışmadaki dinç görüntüsüyle de teknik heyeti oldukça etkiledi.Sakatlık ve cezalı oyuncu durumlarında kadronun geniş olmaması sebebiyle büyük zorluk çeken Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu gelişmeye en çok sevinen isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bek, kanatlar, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Dorukhan'ı kalan maçlarda joker olarak kullanmaya karar verdiği öğrenildi.Bu gelişmeyle birlikte TFF'nin kararına göre 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin geri kalanı için Beşiktaş'ın kadrosuna bir isim eklenmiş oldu. Siyah-beyazlılarda bir süre önce Karius sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.