Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etme görüşü ağırlık kazandı.

Yönetimin

mukavele görüşmelerini

Nisan ayına kadar

ertelediği iki yıldız için

teknik direktör Sergen

Yalçın, olumlu rapor

verdi.

Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Mali Koşullar uygun olursa hem Gökhan hem Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim" dedi.

Sergen Yalçın, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasında tecrübeli isimlerle gençleri harmanlamayı planlarken,

Başkan Ahmet Nur Çebi ve

ekibinin 35 yaşındaki Gökhan'a

1+1 yıllık, 31 yaşındaki

Caner'e ise 2 yıllık

anlaşma önereceği öğrenildi.

Yönetimin, iki oyuncudan mevcut ücretlerinden indirim yapmalarını isteyeceği gelen bilgiler arasında. Gökhan Gönül bu sezon 23 maça çıkarken,

2

gol ve 3 asistlik

performans sergiledi. Caner Erkin ise 31 karşılaşmada

3

gol ve 9 asistle

oynadı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sağ kanat için Lens, Boyd ve Diaby arasındaki rekabet iyice kızıştı. Şu ana kadar Lens'in performansından memnun olan ve savunmaya yapacağı katkıyı da düşünen teknik heyetin

Hollandalı yıldızı

diğer iki oyuncudan

bir adım önde

tuttuğu öğrenildi.

Üst üste iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Boyd ise formanın ikinci adayı durumunda.