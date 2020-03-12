Sergen Yalçın'dan Caner ve Gökhan kararı

Beşiktaş'ın genç hocası Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Mali koşullar sizin için uygun olursa hem Gökhan hem Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim" dedi

Haber; Sabah
Sergen Yalçın'dan Caner ve Gökhan kararı
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12 Mart 2020 08:06
Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etme görüşü ağırlık kazandı. Yönetimin mukavele görüşmelerini Nisan ayına kadar ertelediği iki yıldız için teknik direktör Sergen Yalçın, olumlu rapor verdi. Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Mali Koşullar uygun olursa hem Gökhan hem Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim" dedi.

GARANTİ PARADAN İNDİRİM İSTEYECEKLER

Sergen Yalçın, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasında tecrübeli isimlerle gençleri harmanlamayı planlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin 35 yaşındaki Gökhan'a 1+1 yıllık, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 yıllık anlaşma önereceği öğrenildi. Yönetimin, iki oyuncudan mevcut ücretlerinden indirim yapmalarını isteyeceği gelen bilgiler arasında. Gökhan Gönül bu sezon 23 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Caner Erkin ise 31 karşılaşmada 3 gol ve 9 asistle oynadı.

SAĞDA FAVORİ LENS

Beşiktaş'ta derbi öncesi sağ kanat için Lens, Boyd ve Diaby arasındaki rekabet iyice kızıştı. Şu ana kadar Lens'in performansından memnun olan ve savunmaya yapacağı katkıyı da düşünen teknik heyetin Hollandalı yıldızı diğer iki oyuncudan bir adım önde tuttuğu öğrenildi. Üst üste iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Boyd ise formanın ikinci adayı durumunda.

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