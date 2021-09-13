Sergen Yalçın'dan öğrencilerine Dortmund uyarısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan skordan memnun olduğunu belirtirken, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de göstermeleri gerektiğini söyledi. Devler Ligi'ndeki rakipleri Borussia Dortmund'dan kesinlikle çekinmediklerini vurgulayan Yalçın, ekibiyle birlikte 2 haftadır Alman ekibinin maçlarını izleyip gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.Yalçın, tüm oyuncuların sahada kendilerine verilen görevi yerine getirmeleri durumunda Dortmund karşısında istedikleri sonucu elde edeceklerini öne sürerek," dedi.