Sergen Yalçın'dan öğrencilerine Dortmund uyarısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund için gerekli teknik taktik hazırlıkları yaptıklarını belirtip, futbolculara seslendi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'dan öğrencilerine Dortmund uyarısı
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13 Eylül 2021 11:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan skordan memnun olduğunu belirtirken, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de göstermeleri gerektiğini söyledi. Devler Ligi'ndeki rakipleri Borussia Dortmund'dan kesinlikle çekinmediklerini vurgulayan Yalçın, ekibiyle birlikte 2 haftadır Alman ekibinin maçlarını izleyip gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

"HERKES İŞİNİ YAPARSA SIKINTI YOK"

Yalçın, tüm oyuncuların sahada kendilerine verilen görevi yerine getirmeleri durumunda Dortmund karşısında istedikleri sonucu elde edeceklerini öne sürerek, "Herkes görevinin bilincinde olur ve işini yaparsa sıkıntı yok. Rakibin bütün zayıf ve güçlü yönlerini belirledik. Dortmund ofansif yönden güçlü ancak geri dönüşlerde sorun yaşayan bir takım. Biz bu zaaflarını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi. 

 

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