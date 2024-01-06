Serdar Aziz'e Süper Lig'den sürpriz talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de performansı beklentilerin altında kalan isimler arasında yer alan Serdar Aziz, Süper Lig ekibi Konyaspor'un transfer listesine girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'e Süper Lig'den sürpriz talip!
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06 Ocak 2024 13:33
Süper Lig ekibi Konyaspor, Meksika ekibi FC Juarez ile anlaşan Francisco Calvo'nun yerini Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le doldurmayı planlıyor...

Kulüpler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrolarında yer alan futbolculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

CALVO'NUN YERİNE STOPER

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Meksika ekibi Juarez ile anlaşan Calvo'nun yerini doldurmak için çalışmalarına başladı. Konya temsilcisi Süper Lig'den stoper arayışlarını sürdürdü.

KONYASPOR TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Konyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli savunmacı Serdar Aziz'i transfer listesine aldı. Yeşil-Beyazlılar, Serdar Aziz için Sarı-Lacivertli yönetimin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2019'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezon 10 karşılaşmada forma giydi. 1 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 33 yaşındaki stoper, 1 mücadelede sarı kart gördü.  

 

 

 

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