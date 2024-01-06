Süper Lig ekibi, Meksika ekibi FC Juarez ile anlaşan'nun yerini'den'le doldurmayı planlıyor...Kulüpler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrolarında yer alan futbolculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Meksika ekibi Juarez ile anlaşan Calvo'nun yerini doldurmak için çalışmalarına başladı. Konya temsilcisi Süper Lig'den stoper arayışlarını sürdürdü.Konyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli savunmacı Serdar Aziz'i transfer listesine aldı. Yeşil-Beyazlılar, Serdar Aziz için Sarı-Lacivertli yönetimin kapısını çalmaya hazırlanıyor.2019'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezon 10 karşılaşmada forma giydi. 1 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 33 yaşındaki stoper, 1 mücadelede sarı kart gördü.