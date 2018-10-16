  •  
    Beşiktaş'ta MÜJDE gibi açıklama var: Sakatlık...
  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli

Şenol Güneş'ten savunmaya yeni formül! Roco...

Atiker Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma Domagoj Vida'nın yerine pazar günü Göztepe'ye karşı stoper bölgesinde Gary Medel veya Enzo Roco görev yapacak.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten savunmaya yeni formül! Roco...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2018 04:12
Atiker Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma Domagoj Vida'nın yerine pazar günü Göztepe'ye karşı stoper bölgesinde Gary Medel veya Enzo Roco görev yapacak.

Geride kalan dönemde Pepe veya Vida'nın forma giyememesi halinde stoperde genelde Medel'i tercih etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Göztepe karşısında Roco'ya da şans tanıyabileceği aktarıldı.

Göztepe maçının ilk 11'ini henüz kafasında oluşturmayan Şenol Güneş'in cumartesi günü yapılacak son taktik çalışmada Domagoj Vida'nın yerine şans vereceği ismi belirlemesi bekleniyor.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için