Şenol Güneş'ten savunmaya yeni formül! Roco...

Atiker Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma Domagoj Vida'nın yerine pazar günü Göztepe'ye karşı stoper bölgesinde Gary Medel veya Enzo Roco görev yapacak.
Geride kalan dönemde Pepe veya Vida'nın forma giyememesi halinde stoperde genelde Medel'i tercih etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Göztepe karşısında Roco'ya da şans tanıyabileceği aktarıldı.
Göztepe maçının ilk 11'ini henüz kafasında oluşturmayan Şenol Güneş'in cumartesi günü yapılacak son taktik çalışmada Domagoj Vida'nın yerine şans vereceği ismi belirlemesi bekleniyor.
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Geride kalan dönemde Pepe veya Vida'nın forma giyememesi halinde stoperde genelde Medel'i tercih etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Göztepe karşısında Roco'ya da şans tanıyabileceği aktarıldı.
Göztepe maçının ilk 11'ini henüz kafasında oluşturmayan Şenol Güneş'in cumartesi günü yapılacak son taktik çalışmada Domagoj Vida'nın yerine şans vereceği ismi belirlemesi bekleniyor.
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