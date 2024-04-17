Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 seçim ücreti ne zaman yatacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimler 31 Mart günü düzenlendi. Seçimde sandık başlarında görev alan yüzlerce görevli ise seçim ücretlerinin ödeneceği tarihi araştırıyor. İşte, 31 Mart seçim parası için tarihi...



SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?



2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık görevlisi ücretleri duyurulmuştu. Seçim için belirlenen ücretler şöyle: Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.



SEÇİM PARASI NE ZAMAN YATACAK?



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sorumluluk üstlenen sandık görevlilerinin ücretlerinin ödeneceği tarihi henüz duyurulmadı ancak önümüzdeli günlerde görev almış olanların hesaplarına geçmesi bekleniyor.





Haber ile daha fazlasına ulaşın: