2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kanadalı Sebastien Toutant, snowboard erkekler big air kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, 25 yaşındaki Toutant 174,25 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.
ABD'li Kyle Mack 168,75 ile gümüş, Büyük Britanyalı Billy Morgan da 168,00 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, 25 yaşındaki Toutant 174,25 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.
ABD'li Kyle Mack 168,75 ile gümüş, Büyük Britanyalı Billy Morgan da 168,00 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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