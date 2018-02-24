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Sebastien Toutant snowboardda altının sahibi oldu

Snowboard erkekler big air finalinde Kanadalı Toutant altın madalya elde etti

Kaynak: AA
Sebastien Toutant snowboardda altının sahibi oldu
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24 Şubat 2018 09:57
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kanadalı Sebastien Toutant, snowboard erkekler big air kategorisinde altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, 25 yaşındaki Toutant 174,25 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.

ABD'li Kyle Mack 168,75 ile gümüş, Büyük Britanyalı Billy Morgan da 168,00 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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