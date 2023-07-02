Portland Trail Blazers çaylağı Scoot Henderson, Damian Lillard'ın takas talebinin ardından "Trail Blazers'ın yüzü olmaya" hazır olduğunu söyledi.



Başlangıçta Lillard'ın varlığı takımdaki ipleri kimin devralacağı durumunu çok karmaşık hale getirmiş olsa da, Dame'in artık resmi olarak takas talebinde bulunmuş olmasının ardından 2023 NBA Draftı'nda 3 numaradan seçilen Henderson, bu duruma ayak uydurmaya ve Blazers takımının yüzü olmaya hazır olduğunu açıkladı:



"Bunu benimsemeye hazırım. Zihinsel anlamda güçlü kaldığım sürece, hayatımda olup bitecek her şeyle ilgili rahat olacak ve bu durumu memnuniyetle kabul edeceğim. Ayrıca Portland şehrini, tüm taraftarları ve beraberinde gelecek tüm sevgi ve nefreti de kabulleneceğim. Çünkü hepsi beraberinde gelen şeyler."



Blazers'ın Lillard'ı tutmak için Henderson için kullanılan 3 numaralı draft hakkını takas etmesi gerektiği düşünülmüş olsa da, ekip Scoot'un sağlayabileceklerinden daha iyi bir takas paketi bulamadığına inanmış ve tercihini bu yönde kullanmıştı.





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