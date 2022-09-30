Scholes: 'Varane ve Sancho transferleri olmadı'

Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, 'Kırmızı Şeytanlar'ın son yıllardaki istikrarsız performansıyla ilgili yorum yaptı.



İngiliz eski futbolcu Scholes, United'ın son yıllardaki yanlış transferlerini eleştirerek, "Sancho ve Varane kabul edelim ki United için pek iyi transferler olmadı. Neden Real gibi bir kulüp Varane'ı bıraktı veya Sancho neden parasının karşılığını veremedi? Geçen sezon sahada tüm takımın alay ettiğini düşündük." değerlendirmesini yaptı.



Schole oyuncu performanslarının hocaların geleceğini de etkilediğini belirterek, "Solskjaer bunu denedi ve diğerleri de tabii ki. Bu transfer işi, bilenlerle birlikte yapılmıyor gibi geliyor" sözlerini kullandı.



Scholes Manchester United altyapısından yetişerek 17 yıl formasını giydi, 6 ay futbola ara verdikten sonra 1,5 yıl daha İngiliz ekibinde forma giydikten sonra emekliliğini açıklamıştı.





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