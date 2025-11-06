06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-057'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-155'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-051'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-252'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-054'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-053'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-052'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-056'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-257'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-157'

Sarunas Jasikevicius: "Bu maç sağlamdık!"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL maçı sonrası konuştu.

06 Kasım 2025 23:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Bu maç sağlamdık!'






Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BAZI ANLARDA YETERİNCE AGRESİF DEĞİLDİK"

Litvanyalı koç, rakibin sert savunmasının Fenerbahçe'yi zaman zaman zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"ASVEL, adam değişme savunmasıyla bugün bizi zorladı. Bazı anlarda yeterince agresif değildik, bu savunmaya nasıl atak etmemiz gerektiğini tam anlayamadık."

"CANIMIZI ÇOK YAKIYOR"

Savunmada genel olarak iyi görünmelerine rağmen bireysel hataların sorun yarattığını da vurgulayan Jasikevicius, "Savunmada maçın büyük bölümünde çok sağlamdık. Yine de bazı bireysel hatalar, canımızı çok yakıyor. Bu noktada yaptığımız her hatadan sonra cezalandırılıyoruz." dedi.

"ÇOK FAZLA GEREKSİZ FAUL YAPTIK"

Son çeyrekte yapılan faullerin ritmi bozduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, eleştirisini şöyle sürdürdü: 

"Dürüst olmak gerekirse son çeyrekte çok fazla gereksiz faul yaptık. Muhtemelen ASVEL'i 7-8 kez çizgiye yolladık. Bu, tek çeyrek için çok fazla."




Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, 18 hücum ribaundu almalarının ve 5 top kaybı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Jasikevicius, "Belirli bölümlerde iyi hücum edemedik. Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi. Çok pozisyon üretemedik ama isabetler bulduk. 18 hücum ribaundu aldık. Bu alanda iyiydik. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Pierric Poupet: "Eksiklerimize rağmen savaştık"

LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Poupet, "Sakat oyuncuları düşünecek olursak iyi bir maç oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eksiklerimize rağmen savaştık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

  
