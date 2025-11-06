Sarunas Jasikevicius: 'Bu maç sağlamdık!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





"BAZI ANLARDA YETERİNCE AGRESİF DEĞİLDİK"



Litvanyalı koç, rakibin sert savunmasının Fenerbahçe'yi zaman zaman zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Savunmada genel olarak iyi görünmelerine rağmen bireysel hataların sorun yarattığını da vurgulayan Jasikevicius,dedi.Son çeyrekte yapılan faullerin ritmi bozduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, eleştirisini şöyle sürdürdü:

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, 18 hücum ribaundu almalarının ve 5 top kaybı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.



Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Jasikevicius, "Belirli bölümlerde iyi hücum edemedik. Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi. Çok pozisyon üretemedik ama isabetler bulduk. 18 hücum ribaundu aldık. Bu alanda iyiydik. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



- Pierric Poupet: "Eksiklerimize rağmen savaştık"



LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.



Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Poupet, "Sakat oyuncuları düşünecek olursak iyi bir maç oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eksiklerimize rağmen savaştık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



