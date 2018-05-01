Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 1 Mayıs Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, 1 Mayıs Salı ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu kritik karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, 1 Mayıs Salı ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu kritik karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın