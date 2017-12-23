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Samet Aybaba: "Beşiktaş gibi takımlara karşı..."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Samet Aybaba'nın sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Samet Aybaba: 'Beşiktaş gibi takımlara karşı...'
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23 Aralık 2017 18:52
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, Beşiktaş galibiyetini değerlendirirken "Ricardo Quaresma'yı durdurmaya çalıştık, sonrasında gelen topları durdurmak istedik. İyi çıkmaya çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Bu tip maçlarda oyunu kontrolü edemezsiniz, doğal olarak biz de edemedik. İkinci yarı çıkışlarda daha dikkatli olsaydık, daha erken gol bulabilirdik. Karşı takım ısınmaya giderken milli takım gidiyor gibiydi. Biz biraz zorlanıyoruz. Bu galibiyet bu kadroyu seviye olarak biraz üst sıraya taşıyacak." dedi.

Tecrübeli teknik adam, ''Sezonun ikinci yarı daha iyi hazırlanmamız ve takviye yapmamız lazım. Bizim amacımız göze hoş gelen, keyif veren, herkesin seyrettikten sonra mutlu olduğu, önce şehrini temsil eden sonra Türk futboluna katkı veren bir takım yaratmaktı. Bu konuda çok mutluyum.'' şeklinde görüşlerini belirtti.

Aybaba, maça oyuncuları iyi hazırladıklarını, plan işleyince de her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti.

Hedefleri hakkında konuşan Samet Aybaba "İlk 10'a girmeyi düşünüyoruz. Bir gazeteci arkadaş 'Neden 3-4 değil' dedi. Ben de dedim ki '3-4 de 10'un içerisinde.' Herkes yukarılarda olmak ister. Kadromuzda bir takım eksikler var. İnşallah ikinci yarı daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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