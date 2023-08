Eski NBA oyuncusu John Salley, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ı kilo probleminden dolayı suçlamadığını söyledi.



Williamson kariyerinin erken döneminde, 2021-22 sezonunun tamamı da dahil olmak üzere önemli bir süre parkelerden uzak kalmasına neden olan sakatlıklarla boğuşmuştu.



Bu aksiliklere pek çok faktör katkıda bulunmuş olsa da, Salley yakın zamanda Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda Williamson'ın kiloyla ilgili mücadelesi üzerine bakış açısını şu şekilde paylaştı:



"Profesyonel bir sporcu olduğunuzda, yaptığınız her şey o mesleğin bir parçası haline gelir; yiyecek tercihleriniz, egzersiz düzeniniz, dışarıda takılma sıklığınız ve çalışma zihniyetiniz."



Salley, Williamson'ın kilo almasının tamamen kendi hatası olmadığını vurgulayarak, bunu kısmen NBA ile kolej basketbolu programları arasındaki keskin zıtlığa bağladı:



"Bu tamamen onun hatası değil, çünkü Batı diyeti herkesin işe yaradığına inandığı ama işe yaramayan bir beslenme düzeni. Önemli olan vücudunuza neleri aldığınız: Suyunuzda ne var? Şekerli içecekler tüketiyor musunuz? Fast food yiyor musunuz? Formula 1 arabası olmak istiyorsanız, yüksek oktan almanız gerekir. Fakat eğer 'külüstür' bir araç olmak istiyorsanız her şeyi yiyebilirsiniz."



Beş yıllığı 194 milyon dolarlık uzatmasının ilk yılına girecek olan Zion, 2021-22 sezonunun tamamında kenarda oturduktan sonra bu sezonki hamstring sakatlığından ötürü yalnızca 29 maçta forma giyebilmişti.



Williamson, Pelicans formasıyla bir önceki normal sezonda çıktığı 29 maçta 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.