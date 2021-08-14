İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında şampiyonluk adaylarından Liverpool, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Norwich City ile karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan mücadeleyi Kırmızılar 3-0'lık skorla kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Jota, 65. dakikada Firmino ve 74. dakikada Salah kaydetti.



Liverpool'un süperstarı Muhammed Salah, attığı golün yanında diğer iki golün asistini yaparak maçın yıldızı oldu. Öte yandan Salah, Premier Lig'de üst üste 5 sezonda açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.



Lige galibiyetle başlayan Liverpool, sezonun 2. haftasında evinde Burnley'i konuk edecekken, Norwich City ise Manchester City deplasmanına gidecek ve zorlu bir sınav daha verecek.



