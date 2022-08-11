Safiye Sarıtürk Temizdemir'den gümüş madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap finalinde Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya aldı.
Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda kadınlar ve erkekler trap yarışlarında yarı finaller ve finaller gerçekleştirildi.
Kadınlar trap finalinde milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya kazandı.
Erkekler trap müsabakalarında yarı finalde mücadele eden Alp Kızılsu ise finale çıkamadı.
Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda kadınlar ve erkekler trap yarışlarında yarı finaller ve finaller gerçekleştirildi.
Kadınlar trap finalinde milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya kazandı.
Erkekler trap müsabakalarında yarı finalde mücadele eden Alp Kızılsu ise finale çıkamadı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ