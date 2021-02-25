Sadio Mane'den şampiyonluk itirafı

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City'nin 19 puan gerisinde kalan Liverpool'un yıldız isimlerinden Sadio Mane, şampiyonlukla ilgili umutlarının kalmadığını açıkladı.



28 yaşındaki Senegalli golcü "Sezon başında Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve diğer kupaları kazanmak istiyorduk. Premier Lig'de şu an bizim için her şey bitti diyebilirim çünkü fark çok büyük. Zihinsel olarak kendimize asla pes etmememizi söylüyoruz ve şampiyonluk imkansıza yakın. Manchester City harika bir takım, şimdi ilk 4'e girmek ana hedefimiz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Sadio Mane "Artık hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz çünkü Avrupa'nın en iyi takımlarını yenmek zorunda kalacağız. Ama bunu başarmak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



