Robin van Persie, son maçına mı çıkacak?

Devre arasında Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan'nin sezon sonunda emekli olup olmayacağı büyük merak konusu. Hollanda basını, van Persie'nin sezonun son maçı olan Heerenveen karşısında kariyerinin son maçına çıkabileceğini söylerken Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli golcünün devam edip etmeyeceği hakkında konuştu.34 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Giovanni van Bronckhorst, ''Doğru karar vermesi için onu zorlamayacağım. Duygularını takip etmesi gerekiyor. Ona verebileceğim tek tavsiye budur'' sözlerini kullandı.Robin van Persie, AZ Alkmaar'a karşı çıktıkları Hollanda Kupası finalinin ardından ''Bana kalsa 5-6 sene daha oynarım ama işin diğer tarafı var. Bu yaşta bu kadar maça çıkmakta zorluk yaşıyorum. Vücudum eskisi gibi kaldırmıyor, sakatlıklarım gerektiğinden daha uzun sürüyor'' demiş ve emeklilik sinyalleri vermişti. Persie, sezon içinde yaptığı bir açıklamada ise kariyerinin son takımının Feyenoord olacağını belirtmişti.Fenerbahçe'de de sakatlık sorunları yaşayan Van Persie, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde 11 maça çıkarken 5 gol, 1 asist kaydetti.