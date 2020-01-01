Robin Lopez, Washington Wizards ile anlaştı

Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, serbest oyuncu Robin Lopez, Washington Wizards'la tek yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.



32 yaşındaki Lopez, Milwaukee Bucks ile oynadığı tek sezonda maç başına 14.5 dakikada yakaladığı 5.4 sayı ve 2.4 ribaund'lık ortalamaların ardından, Wizards'a katıldı.



Wizards, Lopez ile savunma odaklı bir pivot almış oldu ve bu da, ekibin serbest oyuncu döneminde hedeflediği bir şeydi.



NBA kariyerinde 832 maçta oynayan Lopez'in, Thomas Bryant'ın yedeği olması ve takıma sağlam bir veteran varlığı getirmesi bekleniyor.



