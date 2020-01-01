Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Robin Lopez, Washington Wizards ile anlaştı

Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, serbest oyuncu Robin Lopez, Washington Wizards'la tek yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, serbest oyuncu Robin Lopez, Washington Wizards'la tek yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

32 yaşındaki Lopez, Milwaukee Bucks ile oynadığı tek sezonda maç başına 14.5 dakikada yakaladığı 5.4 sayı ve 2.4 ribaund'lık ortalamaların ardından, Wizards'a katıldı.

Wizards, Lopez ile savunma odaklı bir pivot almış oldu ve bu da, ekibin serbest oyuncu döneminde hedeflediği bir şeydi.

NBA kariyerinde 832 maçta oynayan Lopez'in, Thomas Bryant'ın yedeği olması ve takıma sağlam bir veteran varlığı getirmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal