Reşit olmayan bireylere online oyun kısıtlaması getirildi!

Çin bünyesindeki devlet medyası birtakım açıklamalarda bulundu. Bunlara göre Pazartesi günü Çinli düzenleyiciler oyun bağımlılığı konusundaki artan endişeye bir çözüm üretti. 18 yaşın altındaki reşit olmayan oyunculara Cuma, hafta sonları ve tatillerde video oyunu oynamak için zaman kısıtlaması uygulanacak.



Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayınlanan kurallara göre, 18 yaşın altındaki oyuncular saat 15:00'dan 16:00'a kadar video oyunu oynayabilecek.



Çin'de uygulanan kısıtlama yalnızca 18 yaş altını kapsıyor



Ülkenin video oyunlarını denetleyen düzenleyici kurum, çevrimiçi oyun şirketlerinin bu saatler dışında herhangi bir oyun hizmeti vermelerinin yasaklanacağını açıkladı. Ayrıca bu kuruluşlara gerçek isim doğrulama sistemi adı verilen bir uygulamayı devreye soktuklarından emin olmalarını söyledi.



Yeni kurallarla süre biraz daha kısaldı



Çin daha önce reşit olmayan kişilerin çevrimiçi oyun süresini tatilde üç saat, diğer günlerde 1,5 saat olarak sınırlamıştı. Şimdiki gelen kurala baktığımızda sürenin biraz daha kısaltıldığını görüyoruz.



Yeni kurallar Pekin'in teknoloji anlamında kendini kanıtlamış olan Alibaba ve Tencent Holdings gibi şirketlere yönelik geniş çaplı bir baskının ortasında geldi. İki şirket yatırımcıları oldukça tedirgin etti, yurtiçinde ve yurtdışında işlem gören Çin hisselerini de önemli bir oranda kötü etkiledi.



Pekin yıllardır teknoloji sektöründe diğer şirketlere göre daha serbest bir yaklaşım izliyor. Bu durum da firmaların ABD gibi denizaşırı ülkelerden oldukça fazla gelir sağlamasına neden oldu.



Oyun şirketlerine denetimler sıklaşacak



Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, bir basın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Bu sırada çevrimiçi oyun şirketlerinin zaman sınırları ve bağımlılık önleme sistemleri koyduklarından emin olmak için denetimlerin sıklığının ve yoğunluğunun artacağını belirtti.



Kaynak: ShiftDelete.net











