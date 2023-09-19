Reeder halka arz kaç lot verdi? Reeder ne zaman işlem görecek?

Reeder halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arzda belirtilen tarihler arasında talep toplandı. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından Reeder Teknoloji halka arz sonuçları sorgulanmaya başlandı. Yatırımcılar Reeder'ın borsada ne zaman işlem göreceğini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...Reeder Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcılara azami 46 lot hisse dağıtımı yapıldı. Halka arzda toplam 4.262.699 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Böylece halka arza katılan yatırımcı sayısında yeni rekor gerçekleşti.Reeder Teknoloji'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklandıktan sonra Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.Reeder halka arz talep toplama süreci sona erdi. Şirket REEDR BIST koduyla işlem görecek. Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı açıklanmıştı. Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı?Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasında Reeder'ın kodu, "TRREEDR" olarak tanımlandı.Reeder, REEDR BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.* Halka arz süreci 15 Eylül saat 17.00'da bitecek.* 215 milyon lot halka arz edilecek.* Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL.* Şirketin borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.* Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.* 215 milyon adet lot dağıtılacak, halka arz açıklık oranı yüzde 25.26 olarak belirlendi.Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder'ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak