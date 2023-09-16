Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi ay 2023: Rebiülevvel takvimi

Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için Arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2023?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel 2023 yılında 16 Eylül tarihinde başlayacak 15 Ekim tarihinde sona erecek.
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler
İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.
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