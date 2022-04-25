Real Madrid, Rüdiger'i kadrosuna katıyor

İspanyol basını, Real Madrid'in, Chelsea ile kontratı bitecek Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmasının çok yakın olduğunu yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid, Rüdiger'i kadrosuna katıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 17:06
Real Madrid, Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger'in transferini bitiriyor.

Marca'da yer alan habere göre; İspanyol devi, 12 milyon euro yıllık ücret istemesi nedeniyle daha önce vazgeçilen Rüdiger ile geçtiğimiz günlerde yeniden temasa geçti ve transferi bitirme noktasına getirdi.

RAKAMLAR YAKIN

Real Madrid'de Rüdiger'in savunmanın göbeği için bir numaralı isim olduğu vurgulandı ve tarafların ekonomik olarak düşündükleri rakamların yakın olduğu belirtildi.

4 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

İspanyol devinin bir sağlık sorunu çıkmaması durumunda Alman futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Öte yandan sezon bitmeden önce resmi bir açıklama yapılmayacağı aktarıldı.

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Rüdiger, bu sezon İngiliz temsilcisinde 47 maçta forma giyerken 5 kez fileleri havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ