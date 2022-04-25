Real Madrid, Rüdiger'i kadrosuna katıyor

Real Madrid, Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger'in transferini bitiriyor.



Marca'da yer alan habere göre; İspanyol devi, 12 milyon euro yıllık ücret istemesi nedeniyle daha önce vazgeçilen Rüdiger ile geçtiğimiz günlerde yeniden temasa geçti ve transferi bitirme noktasına getirdi.



RAKAMLAR YAKIN



Real Madrid'de Rüdiger'in savunmanın göbeği için bir numaralı isim olduğu vurgulandı ve tarafların ekonomik olarak düşündükleri rakamların yakın olduğu belirtildi.



4 YILLIK İMZA BEKLENİYOR



İspanyol devinin bir sağlık sorunu çıkmaması durumunda Alman futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Öte yandan sezon bitmeden önce resmi bir açıklama yapılmayacağı aktarıldı.



Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Rüdiger, bu sezon İngiliz temsilcisinde 47 maçta forma giyerken 5 kez fileleri havalandırdı.





İLGİLİ VİDEO