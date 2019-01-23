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Raonic, Avustralya Açık'a veda etti

Tek erkekler çeyrek final maçında Fransız Lucas Pouille, Kanadalı Milos Raonic'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Kaynak: AA
Raonic, Avustralya Açık'a veda etti
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23 Ocak 2019 13:18
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Kanadalı Milos Raonic'i 3-1 mağlup eden Fransız Lucas Pouille yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final maçında 16 numaralı seribaşı Milos Raonic ile 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan ve toplam 3 saat süren mücadeleyi 7-6, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan 24 yaşındaki Fransız tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Lucas Pouille, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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