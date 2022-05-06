UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Rangers, RB Leipzig'i kendi sahasında konuk etti. 1-0 RB Leipzig'in kazandığı ilk maçın rövanşında Ibrox Park'ta oynanan karşılaşmayı Rangers 3-1'lik skorla kazandı.



İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Tavernier, 24. dakikada Glen Kamara ve 80. dakikada John Lundstram kaydetti. RB Leipzig'in tek golü ise 71. dakikada Christoper Nkunku'dan geldi.



Bu sonucun ardından Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Rangers'in finaldeki rakibi ise Alman ekibi Frankfurt. İki takım, kupa için 18 Mayıs'ta İspanya'da Ramon Sanchez Pizjun Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.





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