UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Zenit'te savunma oyuncusu, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.Fenerbahçe'den daha iyi oynadıklarını vurgulayan Yaroslav Rakitskiy, "Fenerbahçe'yi sahadan sildik. Sadece 1 pozisyonları var, o da karamboldü ve gol oldu." dedi.Başarılı bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Rakitskiy, "Sanırım bizi yarım pozisyonla yendiler. Golden başka pozisyon yaratamadılar. Hedefimiz sakin oynamaktı ve bunu başardık" ifadelerini kullandı.