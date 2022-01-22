Rachid Ghezzal için sürpriz teklif

Beşiktaş'ta bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Rachid Ghezzal'e teklif var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal için sürpriz teklif
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22 Ocak 2022 11:50
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı.

Körfez ülkelerinin zengin takımlarından biri, Beşiktaş'ın kapısını çalarak Ghezzal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti.

Bu kulüp, Beşiktaş Yönetimi'nden Ghezzal ile görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi.

Eğer Cezayirli oyuncuyu ikna etmeyi başarırlarsa, Beşiktaş en az 5 milyon, hatta 7.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Ghezzal ve yönetim birlikte verecek.

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