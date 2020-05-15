Premier Lig'de 'sözleşme uzatma' kararı

İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecak futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de 'sözleşme uzatma' kararı
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15 Mayıs 2020 20:25
İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecak futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.

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