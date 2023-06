Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Blazers'ın 3 numaralı draft hakkını takas etmek yerine kullanmayı tercih etmesinden "memnun kalmadığı" iddia edildi.



Dame'in yeniden yapılanan bir takımda yer almak istemediğini açıkça belirttiği söylenmesine rağmen, Blazers'ın 3 numaralı seçimle Scoot Henderson'ı kadrosuna katarak bu yolda ilerleyeceği tahmin ediliyor.



Blazers muhabiri Sean Highkin, Dame ve yakınlarının bundan hiç memnun kalmadıklarını söyledi:



"Portland'ın seçimi kullanmış olması, Dame ve yakınlarının pek hoşuna gitmedi."



Lillard'ın adı, en çok Miami Heat ekibine yapılabilecek olası bir takasla gündeme geliyordu. Yakın zamanda Dame'in Instagram canlı yayınında Will Smith'in 'Welcome to Miami' şarkısını dinlediği görüldükten sonra, Heat yıldızı Jimmy Butler'ın da Instagram hikayesinde Lillard'ın şarkılarından birini dinlediği görülmesi, bu iddiaları iyice güçlendirmişti.





